Некоторые страны ЕС настаивают на быстром заключении торгового соглашения с США

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Несколько стран ЕС убеждают Еврокомиссию (ЕК), что нужно как можно скорее добиться торгового соглашения с США, даже если многие американские пошлины в отношении товаров Евросоюза сохранятся, передает в четверг Bloomberg со ссылкой на источники.

"Несколько лиц, знакомых с вопросом заявили, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен расскажет за ужином лидерам ЕС о состоянии торговых переговоров с США, в то время как несколько стран оказывают давление на ЕК, занимающуюся торговыми вопросами, с целью быстро пойти на соглашение с США, даже если это означает: многие тарифы американского президента Дональда Трампа останутся в силе", - информирует агентство.

О каких странах идет речь не уточняется. На данный момент конечный срок переговоров США и ЕС - 9 июля, когда американские тарифы на весь экспорт ЕС должны вырасти до 50%.

При этом, по словам источников, стороны активизировали переговоры за последние недели, обсуждают пошлины и нетарифные барьеры, ключевые секторы экономики, стратегические закупки и нормы регулирования.

По словам одного из собеседников агентства, в ЕС опасаются, что несовершенное соглашение Евросоюза с США приведет к переводу европейскими компаниями своих производств на американскую территорию и оттоку туда инвестиций.

Ранее в июне Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что по мнению руководства ЕС, США на торговых переговорах выдвигают несбалансированные требования и пытаются вынудить союз идти на односторонние уступки. Собеседники агентства добавили, что многие из американских пошлин останутся в силе, даже при заключении соглашения США и ЕС.

Исполнительный зампред ЕК Стефан Сежурне отмечал, что ЕС нужно принять контрмеры, даже если сохранится базовая ставка пошлин США в 10%. В то же время некоторые лидеры ЕС, в том числе премьер Италии Джорджа Мелони, настаивали, что некоторыми пошлинами можно пренебречь, если их сохранение позволит быстро заключить соглашение ЕС и избежать дальнейшей эскалации ситуации.

Параллельно с переговорами Брюссель готовят контрмеры на случай, если консультации закончатся неудачно. Так, ЕС уже одобрил пошлины на товары США на сумму 21 млрд евро, которые могут вступить быстро в силу: они затронут соевые бобы из штата Луизиана и другую сельхозпродукцию, мясо домашней птицы, мотоциклы; и направлены против важных в политическом отношении американских штатов. Кроме того, ЕС подготовил список товаров на сумму 95 млрд евро, которые тоже могут оказаться под пошлинами

Изначально для стран ЕС размер зеркальных пошлин со стороны США составил 20%. Но Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решения об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.

23 мая Трамп рекомендовал ввести пошлины на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. Однако 26 мая стало известно, что Трамп во время разговора с фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по пошлинам.