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Главы МИД стран "евротройки" призвали прекратить угрозы в адрес главы МАГАТЭ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Главы МИД Великобритании, Франции и Германии осудили угрозы Тегерана в отношении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и призвали Иран не прекращать сотрудничество с агентством, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского МИД в понедельник.

"Франция, Германия и Великобритания осуждают угрозы в адрес гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и вновь заявляют о полной поддержке агентства и гендиректора", - говорится в заявлении министров иностранных дел Франции, Германии и Великобритании Жан-Ноэля Барро, Йоханна Вадефуля и Дэвида Лэмми.

Главы МИД также призвали Иран полностью возобновить сотрудничество с МАГАТЭ в соответствии с его юридическими обязательствами, а также принять меры для защиты персонала агентства в стране.

Ранее власти Ирана заявили, что больше не намерены пускать Гросси на ядерные объекты или устанавливать там камеры для МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Гросси в том, что он содействовал принятию Советом управляющих МАГАТЭ резолюции с осуждением действий Ирана в ядерной сфере, а также бомбардировкам США и Израилем иранских ядерных объектов. Аракчи добавил, что гендиректор МАГАТЭ не смог прямо осудить такие удары.

Также ранее Тегеран принял закон, который приостанавливает сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

Великобритания Германия МАГАТЭ Франция Иран Рафаэль Гросси
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