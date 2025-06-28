В Иране заявили, что больше не намерены пускать Гросси на ядерные объекты

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время презентации камер наблюдения для ядерного объекта в Карадже. Архивное фото. Фото: Askin Kiyagan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана больше не будут предоставлять доступ гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам и не позволят вести там видеонаблюдение для агентства, заявил в субботу вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи.

"Высокопоставленный иранский парламентарий объявил, что Иран больше не будет пропускать Гросси на свои ядерные объекты и не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения", - сообщает агентство Mehr.

Хаджи Бабаи отметил, что на такой шаг Тегеран пошел благодаря обнаружению в документах, добытых у израильских властей, сведений о состоянии иранской ядерной отрасли.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Гросси отказано в визите на объекты, которые ранее подверглись бомбардировкам. Аракчи напомнил о принятом и вступившем в силу законе, который приостанавливает сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.

Аракчи обвинил Гросси в том, что он содействовал принятию Советом управляющих МАГАТЭ резолюции с осуждением действий Ирана в ядерной сфере, а также бомбардировкам США и Израилем иранских ядерных объектов. Глава МИД добавил, что Гросси не смог прямо осудить такие удары.

"МАГАТЭ и его гендиректор несут полную ответственность за такое мрачное положение дел", - резюмировал министр.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.