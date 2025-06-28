Поиск

В Иране заявили, что больше не намерены пускать Гросси на ядерные объекты

В Иране заявили, что больше не намерены пускать Гросси на ядерные объекты
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время презентации камер наблюдения для ядерного объекта в Карадже. Архивное фото.
Фото: Askin Kiyagan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти Ирана больше не будут предоставлять доступ гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам и не позволят вести там видеонаблюдение для агентства, заявил в субботу вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи.

"Высокопоставленный иранский парламентарий объявил, что Иран больше не будет пропускать Гросси на свои ядерные объекты и не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения", - сообщает агентство Mehr.

Хаджи Бабаи отметил, что на такой шаг Тегеран пошел благодаря обнаружению в документах, добытых у израильских властей, сведений о состоянии иранской ядерной отрасли.

В миреГлава МИД Ирана объявил о вступлении в силу законопроекта об ограничениях в сотрудничестве с МАГАТЭЧитать подробнее

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Гросси отказано в визите на объекты, которые ранее подверглись бомбардировкам. Аракчи напомнил о принятом и вступившем в силу законе, который приостанавливает сотрудничество Ирана с МАГАТЭ.

Аракчи обвинил Гросси в том, что он содействовал принятию Советом управляющих МАГАТЭ резолюции с осуждением действий Ирана в ядерной сфере, а также бомбардировкам США и Израилем иранских ядерных объектов. Глава МИД добавил, что Гросси не смог прямо осудить такие удары.

"МАГАТЭ и его гендиректор несут полную ответственность за такое мрачное положение дел", - резюмировал министр.

22 июня США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране: в Фордо, Исфахане и Натанзе. Этому предшествовали военные действия Израиля против этой страны, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана. Впоследствии президент США Дональд Трамп объявил перемирие, с которым согласились Иран и Израиль. Перемирие соблюдается до сих пор.

Иран Хамид-Реза Хаджи Бабаи Аббас Аракчи МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

Новак сообщил, что первый блок АЭС "Аккую" в Турции могут ввести в течение года

Прощание с погибшими от ударов Израиля военными и учеными-ядерщиками проходит в Тегеране

В Японии казнили мужчину, убившего и расчленившего девять человек

В Японии казнили мужчину, убившего и расчленившего девять человек

Четверо россиян погибли в аварии под Минском

Страны Балтии уведомили ООН о выходе из конвенции по запрету противопехотных мин

Что случилось этой ночью: суббота, 28 июня

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп опроверг сообщения о планах финансировать иранскую мирную ядерную программу

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Cенат США не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса

Cенат США не принял резолюцию, запрещающую Трампу атаковать Иран без одобрения конгресса

Президент США считает, что добился уважения со стороны РФ, Китая и КНДР

OFAC продлило лицензию для санкционных банков РФ на транзакции в атомной энергетике

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6626 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана401 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2293 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ57 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });