В Киеве считают, что США полностью остановили военную помощь

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - США поставили на паузу поставки всех военных грузов Украине, сообщает The Economist со ссылкой на неназванных представителей украинских властей.

Собеседники издания говорят, что в действительности остановлена доставка всех партий американских вооружений, в том числе снаряды, а также запчасти. Американские чиновники отрицают это.

В Пентагоне описывают приостановку поставок как ограниченный и временный шаг. Но украинские власти подозревают, что речь идет о более целенаправленных действиях администрации президента США Дональда Трампа с целью получить от Украины политические уступки, как это было в начале марта, когда США ненадолго останавливали поставки оружия и обмен разведданными после печально известных телевизионных препирательств Трампа и украинского президента Владимира Зеленского, пишет The Economist.

Издание напоминает, что ни Трамп с момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года, ни Конгресс не обещали выделить Киеву новые партии вооружений или направить средства на эти цели. При этом статьи расходов на Украину в американском военном бюджете - теперь небольшие - могут сократиться еще больше в проекте бюджета на 2026 финансовый год.

Украина получает военную помощь в рамках двух механизмов: это Presidential Drawdown Authority (PDA), который предусматривают передачу вооружений, боеприпасов и прочих грузов непосредственно из американских арсеналов; а также Инициатива по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), в рамках которой американская администрация не поставляет уже имеющееся на складах оружие, а закупает новое вооружение. Однако администрация Трампа не делала публичных заявлений о намерении вновь задействовать PDA.

По подсчетам вашингтонского Центра стратегических и международных исследований, военные заказы, сделанные по линии USAI, могут поступать Киеву вплоть до конца 2028 года.

Ранее стало известно, что США решили приостановить поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь сильного сокращения собственных запасов. В Белом доме объяснили, что это решение было принято в процессе оценки запасов в американских арсеналах, проводимой Пентагоном. Опасения вызывает сокращение количества на складах артиллерийских снарядов, средств ПВО, высокоточных боеприпасов.

Среди вооружений, поставки которых откладываются, ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot, тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLR, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.

На приостановке поставок военной помощи Киеву главным образом настаивал замминистра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби. Он долгое время считает необходимым перенаправить американские военные ресурсы из Европы и с Ближнего Востока на восток, для противостояния с КНР.