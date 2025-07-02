Госдеп напомнил, что военная помощь Украине ограничена только частично

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Решение Пентагона приостановить передачу Украине ряда видов вооружений не означает, что Вашингтон полностью прекратил военную поддержку Киева, заявила на брифинге представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

"Речь не идет о прекращении передачи любой военной помощи. Приостановлен лишь один из аспектов оказания этой помощи", - отметила она.

США отложили поставки Украине ряда видов вооружений, в том числе перехватчиков Patriot, ракет Hellfire, Stinger и AIM. В администрации США объяснили, что приняли это решение, так как запасы таких ракет подходят к концу.