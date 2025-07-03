Поиск

CBS сообщил о снижении приоритета военных поставок США Украине и ряду других стран

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Администрация США после частичной остановки военной помощи Украине определила и другие страны, военные поставки которым перестают быть в приоритете, сообщает CBS со ссылкой на источник в Белом доме.

По его словам, о перерыве в военных поставках Украине стало известно журналистам, между тем, была пересмотрена приоритетность поставок оружия и боеприпасов еще некоторым странам. Эти страны он не назвал, как и не уточнил, как долго продлится пауза в военной помощи Киеву.

Собеседник CBS также объяснил, что отсрочка поставок военных грузов Украине является лишь частью процесса пересмотра политики Пентагона в отношении военной помощи иностранным государствам; проверку начал несколько недель назад глава Минобороны Пит Хегсет по указанию президента США Дональда Трампа. По словам источника CBS, власти хотят убедиться: Пентагон при предыдущей американской администрации ставил во главу угла именно интересы США.

США решили остановить поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь сильного сокращения собственных запасов. Такое решение было принято после оценки, проведенной Пентагоном. Среди вооружений, поставки которых откладываются, ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLR, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.

Patriot Stinger Пентагон США Украина Дональд Трамп Пит Хегсет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Киеве считают, что США полностью остановили военную помощь

Нефть Brent подешевела до $68,56 за баррель после роста накануне

Что случилось этой ночью: четверг, 3 июля

Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду

Фондовые индексы США преимущественно выросли в среду

Киев попросит США разрешить Европе покупать американское оружие для Украины

Паром затонул у острова Бали, десятки человек числятся пропавшими без вести

Новое предложение США Газе предусматривает освобождение заложников в течение 60 дней

Новое предложение США Газе предусматривает освобождение заложников в течение 60 дней

Госдеп напомнил, что военная помощь Украине ограничена только частично

Госдеп напомнил, что военная помощь Украине ограничена только частично

Что произошло за день: среда, 2 июля

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6650 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });