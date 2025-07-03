CBS сообщил о снижении приоритета военных поставок США Украине и ряду других стран

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Администрация США после частичной остановки военной помощи Украине определила и другие страны, военные поставки которым перестают быть в приоритете, сообщает CBS со ссылкой на источник в Белом доме.

По его словам, о перерыве в военных поставках Украине стало известно журналистам, между тем, была пересмотрена приоритетность поставок оружия и боеприпасов еще некоторым странам. Эти страны он не назвал, как и не уточнил, как долго продлится пауза в военной помощи Киеву.

Собеседник CBS также объяснил, что отсрочка поставок военных грузов Украине является лишь частью процесса пересмотра политики Пентагона в отношении военной помощи иностранным государствам; проверку начал несколько недель назад глава Минобороны Пит Хегсет по указанию президента США Дональда Трампа. По словам источника CBS, власти хотят убедиться: Пентагон при предыдущей американской администрации ставил во главу угла именно интересы США.

США решили остановить поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь сильного сокращения собственных запасов. Такое решение было принято после оценки, проведенной Пентагоном. Среди вооружений, поставки которых откладываются, ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot, тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLR, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.