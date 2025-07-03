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Киев попросит США разрешить Европе покупать американское оружие для Украины

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В условиях приостановки США части военных поставок Украине Киев планирует попросить Вашингтон разрешить европейским странам закупать для него американское оружие, сообщает Politico со ссылкой на многочисленные источники.

"Зеленский был вынужден изменить свой подход к приобретению нового оружия. У нас нет выбора", - заявил изданию украинский чиновник.

В связи с этим правительства нескольких европейских стран изучают возможность закупки оружия американского производства за счет своих оборонных бюджетов для передачи Украине. Эти деньги будут учтены в новой программе расходов НАТО на оборону, "но пока нет твердых обязательств", пишет газета.

По словам одного из собеседников издания, эти переводы должны быть одобрены администрацией США, детали обсуждаются.

Одно из потенциальных препятствий - ограничения, которые Соединенные Штаты обычно налагают на союзников, использующих американское вооружение, отмечает Politico.

Как сообщалось, США приостанавливают поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь сильного сокращения собственных запасов. Такое решение было принято после оценки, проведенной Пентагоном.

Среди вооружений, поставки которых откладываются, десятки ЗРК Patriot, тысячи 155-мм артиллерийских снарядов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLR, а также десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракет класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.

Politico Вашингтон Зеленский Киев НАТО
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