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Путин заявил Трампу, что РФ готова продолжать переговорный процесс с Украиной

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом отметил готовность России продолжить переговорный процесс с Украиной.

"Он (Путин - ИФ) отметил готовность российской стороны продолжить переговорный процесс (с Украиной - ИФ)", - заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп "вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий".

"Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта. Он проинформировал о ходе реализации договорённостей гуманитарного характера, которые были достигнуты на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле", - сказал Ушаков.

Кроме того, Путин заявил Трампу, что Россия не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса.

"Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации. От этих целей Россия не отступится", - сказал Ушаков.

Владимир Путин Украина Юрий Ушаков Дональд Трамп США
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