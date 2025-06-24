Трамп надеется на скорое заключение Россией соглашения по украинскому конфликту

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что в скором времени удастся заключить соглашение по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

"Я бы хотел в скором времени увидеть соглашение с Россией", - заявил он журналистам во вторник, отвечая на вопрос об украинском кризисе.

Трамп напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил ему помочь с урегулированием ирано-израильского конфликта. Однако американский президент отказался от помощи, попросив коллегу сфокусировать внимание именно на украинской проблеме.