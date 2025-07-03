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Тему прекращения поставок оружия США Украине Путин и Трампом не обсуждали

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе разговора в четверг не затрагивали тему прекращения поставок американского оружия на Украину, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Эта тема достаточно широко обсуждается в СМИ в последние дни, часы, но в ходе состоявшегося разговора эта тема не затрагивалась", - сказал Ушаков журналистам по итогам разговора Путина и Трампа, отвечая на вопрос, проинформировал ли американский президент своего российского коллегу о принятом США решении о приостановке поставки оружия Украине.

Ранее стало известно, что США решили приостановить поставки некоторых видов оружия на Украину, опасаясь сильного сокращения собственных запасов. В Белом доме объяснили, что это решение было принято в процессе оценки запасов в американских арсеналах, проводимой Пентагоном. Опасения вызывает сокращение количества на складах артиллерийских снарядов, средств ПВО, высокоточных боеприпасов.

Между тем The Economist со ссылкой на неназванных представителей украинских властей сообщил, что США поставили на паузу поставки всех военных грузов Украине.

Дональд Трамп Владимир Путин Пентагон США Украина
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