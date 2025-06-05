Трамп назначил генерала Гринкевича командующим ВС США в Европе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил генерала Алексуса Гринкевича на должность командующего американскими Вооруженными силами в Европе, сообщил в четверг Пентагон.

"Глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что президент назначил Алексуса Гринкевича (...) командующим объединенных сил в Европе", - говорится в пресс-релизе военного ведомства США.

В Пентагоне добавили, что Гринкевич также будет командовать Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. По традиции эту должность всегда занимает военачальник из США.

"В НАТО согласились назначить генерала Гринкевича командовать Объединенными вооруженными силами альянса в Европе", - сообщил Пентагон.

До этого генерал ВВС США Гринкевич являлся директором по операциям Объединенного комитета начальников штабов. Он сменит нынешнего главу командования генерала Кристофера Каволи, который должен уйти в отставку в начале июля 2025 года.

Ранее издание Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе писало, что в Пентагоне Гринкевич считается одним из самых перспективных американских генералов. Бывший летчик, летавший на истребителях F-16 и F-22, он провел четыре года в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить вооруженными силами США на Ближнем Востоке, в частности, размещенным там компонентом ВВС.