Поиск

Трамп назначил генерала Гринкевича командующим ВС США в Европе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назначил генерала Алексуса Гринкевича на должность командующего американскими Вооруженными силами в Европе, сообщил в четверг Пентагон.

"Глава Пентагона Пит Хегсет объявил, что президент назначил Алексуса Гринкевича (...) командующим объединенных сил в Европе", - говорится в пресс-релизе военного ведомства США.

В Пентагоне добавили, что Гринкевич также будет командовать Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. По традиции эту должность всегда занимает военачальник из США.

В миреШеф Пентагона выдвинул кандидатуру генерала Гринкевича на должность командующего в ЕвропеЧитать подробнее

"В НАТО согласились назначить генерала Гринкевича командовать Объединенными вооруженными силами альянса в Европе", - сообщил Пентагон.

До этого генерал ВВС США Гринкевич являлся директором по операциям Объединенного комитета начальников штабов. Он сменит нынешнего главу командования генерала Кристофера Каволи, который должен уйти в отставку в начале июля 2025 года.

Ранее издание Defense News со ссылкой на источники в Пентагоне и Конгрессе писало, что в Пентагоне Гринкевич считается одним из самых перспективных американских генералов. Бывший летчик, летавший на истребителях F-16 и F-22, он провел четыре года в штабе Центрального командования (CENTCOM), помогая руководить вооруженными силами США на Ближнем Востоке, в частности, размещенным там компонентом ВВС.

Дональд Трамп США Европа Алексус Гринкевич
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пентагон провел испытание мощной авиабомбы для уничтожения больших кораблей

Пентагон провел испытание мощной авиабомбы для уничтожения больших кораблей

Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор

В ЕК прогнозируют рост числа конфликтов в мире в 4 раза из-за изменения климата

Трамп опасается подрыва его усилий по урегулированию из-за атак Украины на аэродромы в РФ

В Кремле заявили, что Путин и Трамп не обсуждали санкции против РФ

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Boeing выплатит $1,1 млрд для урегулирования претензий по катастрофам лайнеров 737 MAX

Таиланд сохранит срок безвизового пребывания россиян в 2025 году

Что случилось этой ночью: четверг, 5 июня

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });