Трамп подписал закон о расходах и налогах

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал масштабный закон, касающийся расходов и налогов, сообщает Белый дом.

"Сегодня президент Дональд Трамп подписал "большой красивый закон" (...), который позволит претворить в жизнь предвыборные обещания", - говорится в заявлении американской администрации.

Глава Белого дома ранее отмечал, что благодаря этому документу США "подобно космическому кораблю устремятся вверх. Это будет великолепно".

На этой неделе Конгресс США одобрил данный законопроект. В Сенате "за" проголосовали 50 конгрессменов, "против" - 50. Решающим стал голос вице-президента Джей Ди Вэнса. В нижней палате в поддержку инициативы Трампа проголосовали 218 членов Палаты представителей, против - 214.

Текст законопроекта размещается примерно на 900 страницах. Он предполагает, в частности, снижение федеральных налогов, увеличение расходов на безопасность на границе, оборону и производство энергии.

Так, например, предусмотрено выделение около $350 млрд на реализацию политического курса Трампа в сфере нацбезопасности. Часть из этих средств пойдет на решение вопросов, связанных с границей США с Мексикой, а также на найм новых сотрудников в Иммиграционную и таможенную полицию США.

При этом, документ значительно сокращает расходы в сфере здравоохранения, в частности, в рамках программы "Медикейд", которая помогает людям с ограниченными возможностями и малоимущим семьям оплачивать медицинскую помощь.

Демократы раскритиковали законопроект. Председатель Национального комитета Демократической партии США Кен Мартин заявил, что "Дональд Трамп и Республиканская партия послали Америке сигнал: если вы не миллиардер, нам не вас наплевать". Член Палаты представителей Рашида Тлаиб со своей стороны указала, что республиканцы "понесут ответственность за то, что 50 тыс. человек будут умирать ежегодно по причинам, которых можно было избежать, из-за смертоносного бюджета".