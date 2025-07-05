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Что случилось этой ночью: суббота, 5 июля

Трамп подписал закон о расходах и налогах, 24 человека погибли из-за наводнений в Техасе, 94 дрона сбили над регионами РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп подписал закон о расходах и налогах. Он предусматривает снижение федеральных налогов, сокращение расходов на соцпрограммы, увеличение трат на безопасность на границе, оборону и производство энергии. Ранее документ одобрил Конгресс США.

- Палестинское движение ХАМАС дало положительный ответ на последнее предложение о прекращении огня в Газе сроком на 60 дней и освобождении заложников. Оно готово немедленно начать непрямые переговоры с Израилем, чтобы устранить оставшиеся пробелы, сообщила The Times of Israel.

- Над российскими регионами за ночь сбили 94 украинских БПЛА. Больше всего дронов – 34 – было нейтрализовано над территорией Воронежской области.

- В результате удара дронов по энергетической инфраструктуре Запорожской области без света остались более 20 тыс. абонентов в северо-западной части региона, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

- Число погибших в результате наводнений в американском штате Техас увеличилось до 24 человек. СМИ сообщают о многочисленных пропавших без вести, в том числе о 23 девочках, отдыхавших в летнем лагере в округе Керр.

- Бразильский клуб "Флуминенсе" вышел в полуфинал чемпионата мира среди клубов в США, победив "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии со счетом 2:1.

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