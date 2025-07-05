Эрдоган отметил, что Турция внимательно следит за напряженностью между Баку и Москвой

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Турция внимательно следит за напряженностью в отношениях между Азербайджаном и РФ, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращению из Азербайджана.

"Турция имеет глубокие дипломатические и стратегические отношения как с Азербайджаном, так и с Россией. Мы внимательно следим за напряженностью и призываем обе страны проявлять сдержанность", - сказал Эрдоган, слова которого приводит агентство Anadolu.

Он выразил пожелание, чтобы произошедшие печальные события не нанесли непоправимый ущерб отношениям между РФ и Азербайджаном.

Как сообщалось ранее, накануне Эрдоган принял участие в саммите Организации экономического сотрудничества, который прошел в Ханкенди.