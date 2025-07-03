Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана в связи с задержанием россиян

Татьяна Москалькова Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой с просьбой взять на контроль ситуацию с задержанием российских граждан.

"С глубочайшей обеспокоенностью узнала о задержании правоохранительными органами Азербайджанской Республики 13 граждан РФ, включая главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова, а также программиста Ильи Безуглова", - говорится в обращении Москальковой в ее телеграм-канале.

"Задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы, а в случае с Ильей Безугловым проводилось в обстоятельствах, которые, по утверждению его близких, были схожи с похищением и последующим игнорированием права на доступ к консульской защите", - отметила омбудсмен.

Она обратила внимание, что особую обеспокоенность вызывает состояние Картавых, страдающего диабетом и лишенного, по имеющимся сведениям, медицинской помощи.

"В этой связи убедительно прошу вас, уважаемая госпожа Алиева, взять данную ситуацию под личный контроль. Уверена, что ваше вмешательство позволит оперативно восстановить их законные права и интересы", - подчеркнула Москалькова.

Она добавила, что рассчитывает на принципиальную позицию омбудсмена и дальнейшее сотрудничество в духе взаимопонимания и уважения прав человека.