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Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана в связи с задержанием россиян

Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана в связи с задержанием россиян
Татьяна Москалькова
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к омбудсмену Азербайджана Сабине Алиевой с просьбой взять на контроль ситуацию с задержанием российских граждан.

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"С глубочайшей обеспокоенностью узнала о задержании правоохранительными органами Азербайджанской Республики 13 граждан РФ, включая главу редакции Sputnik Азербайджан Игоря Картавых, шеф-редактора Евгения Белоусова, а также программиста Ильи Безуглова", - говорится в обращении Москальковой в ее телеграм-канале.

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"Задержание сопровождалось демонстративным применением чрезмерной физической силы, а в случае с Ильей Безугловым проводилось в обстоятельствах, которые, по утверждению его близких, были схожи с похищением и последующим игнорированием права на доступ к консульской защите", - отметила омбудсмен.

Она обратила внимание, что особую обеспокоенность вызывает состояние Картавых, страдающего диабетом и лишенного, по имеющимся сведениям, медицинской помощи.

"В этой связи убедительно прошу вас, уважаемая госпожа Алиева, взять данную ситуацию под личный контроль. Уверена, что ваше вмешательство позволит оперативно восстановить их законные права и интересы", - подчеркнула Москалькова.

Она добавила, что рассчитывает на принципиальную позицию омбудсмена и дальнейшее сотрудничество в духе взаимопонимания и уважения прав человека.

Азербайджан Татьяна Москалькова Сабина Алиева Илья Безуглов Игорь Картавых Евгений Белоусов
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