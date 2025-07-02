Поиск

В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал по 19 июля восьмого фигуранта дела об убийствах прошлых лет - Абасова Азиза Азай оглы, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Абасов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК (убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Ранее в этот день суд арестовал на такой же срок седьмого и шестого фигурантов дел, 1 июля - еще двоих, ранее были арестованы еще трое.

28 июня в СКР сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. 30 июня в СКР сообщили, что на тот момент были задержаны шесть человек, а еще двое задержанных умерли.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. В Азербайджане в связи с этим возбудили уголовное дело.

2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в рамках диалога руководства СКР и Генпрокуратуры Азербайджана будут прояснены все имеющиеся вопросы.

Екатеринбург Азербайджан СКР Ленинский суд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Набиуллина назвала рост "экономики впечатлений" долгосрочным трендом

Что произошло за день: среда, 2 июля

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Армения временно запретила импорт эскимо "Коровка из Кореновки"

Сальдированный убыток угольных компаний в январе-апреле составил 128,6 млрд рублей

МИД РФ рекомендовал учитывать обстановку в Азербайджане перед поездкой в страну

Росстат отметил подорожание моркови за неделю на 2,5%

В России цены производителей на бензин в мае подскочили на 10,5%

Инфляция в России

Набиуллина высказалась против попыток поменять недостигнутую цель по инфляции

Посольство России в Азербайджане сообщило о жалобах россиян на применение к ним силы

Суд принял апелляцию Каменщика на решение передать "Домодедово" Росимуществу

Суд принял апелляцию Каменщика на решение передать "Домодедово" Росимуществу
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России85 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана411 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6649 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2296 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе431 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });