В Екатеринбурге арестован восьмой фигурант дела об убийствах прошлых лет

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал по 19 июля восьмого фигуранта дела об убийствах прошлых лет - Абасова Азиза Азай оглы, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Абасов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК (убийство из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом).

Ранее в этот день суд арестовал на такой же срок седьмого и шестого фигурантов дел, 1 июля - еще двоих, ранее были арестованы еще трое.

28 июня в СКР сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы. 30 июня в СКР сообщили, что на тот момент были задержаны шесть человек, а еще двое задержанных умерли.

Эти события вызвали негативную реакцию Баку. В Азербайджане в связи с этим возбудили уголовное дело.

2 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в рамках диалога руководства СКР и Генпрокуратуры Азербайджана будут прояснены все имеющиеся вопросы.