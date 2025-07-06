США начнут с понедельника рассылать странам-импортерам письма с тарифами

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что с понедельника его администрация начнет рассылать странам, импортирующим товары в США, письма с указанием ввозных пошлин, сообщает портал Axios.

"Трамп сообщил журналистам поздно вечером в пятницу на борту президентского самолета, что в понедельник будет отправлено около дюжины писем", - говорится в сообщении.

Портал отмечает, что американский лидер не уточнил, какие страны станут получателями писем и какие ставки будут установлены.

В четверг Трамп сообщил, что ставки, указанные в письмах, вступят в силу 1 августа, и предупредил, что некоторые из них могут достигать 70%, напоминает Axios.

Президент США 2 апреля повысил тарифы на импорт из 185 стран, но через неделю приостановил действие пошлин на 90 дней - до 9 июля. За 85 дней было заключено три торговых соглашения - с Великобританией, Китаем и Вьетнамом.

В середине мая Трамп заявил, что в сделках нет необходимости, вместо них США отправят торговым партнерам письма с указанием ставок на поставляемые ими товары.