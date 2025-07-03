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Макрон надеется на торговое соглашение ЕС и США с низкими пошлинами

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что ЕС как можно скорее заключит с США торговое соглашение, которое будет предусматривать как можно более низкий размер пошлин, сообщает в четверг телеканал BFM TV.

"В моем представлении хорошее соглашение - это то, которое можно заключить как можно скорее, при этом размер пошлин будет как можно ниже", - сказал Макрон.

Он добавил, что соглашение "должно быть справедливым и прочным".

23 мая президент США Дональд Трамп рекомендовал ввести пошлины на импорт товаров из Европейского союза в размере 50% с 1 июня. Однако 26 мая стало известно, что Трамп во время разговора с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС отсрочку до 9 июля для достижения соглашения по пошлинам.

Дональд Трамп ЕК ЕС США Эммануэль Макрон Франция
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