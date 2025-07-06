Бессент сообщил, что США близки к торговым соглашениям с рядом стран

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Власти США вплотную подошли к заключению соглашений по торговле с рядом стран, заявил в воскресенье американский министр финансов Скотт Бессент.

"Мы близки к сделкам с рядом стран. Как это всегда бывает, наши визави тянут время (...). Я полагаю, что в течение ближайшей пары дней у нас будут важные объявления (о соглашениях - ИФ)", - сказал он в эфире CNN.

Бессент напомнил, что с понедельника администрация США начнет рассылать письма тем странам, которые не захотели заключать обновленные торговые соглашения с США. В этих письмах будет указан размер вступающих в силу в августе пошлин для той или иной страны.

Трамп в апреле объявил о существенных пошлинах в отношении многочисленных стран, мотивировав это тем, что данные государства также вводили подобные ограничения для товаров из США. Затем американский президент согласился поставить данное решение на паузу. Срок ее действия истечет в ближайшую среду.