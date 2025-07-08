В Армении задерживают людей, участвовавших в митинге в поддержку главы ГК "Ташир"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Армении задерживает сторонников арестованного в Ереване главы группы компаний (ГК) "Ташир", российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, которые 4 июля участвовали в митинге в его поддержку.

"Сегодня с утра Следственный комитет проводит масштабные обыски в домах людей, которые участвовали в митинге. На данный момент нам известно о десяти человек, которые задержаны и доставлены в СК", - сказала адвокат Лусине Мартиросян журналистам.

По ее словам, задержанные есть также в городе Ташир, уроженцем которого является Карапетян. "Точных сведений о причинах задержания нет. Единственное сведение - участие в митинге, некие опубликованные в соцсетях записи об этом", - отметила Мартиросян.

Со своей стороны адвокат Тигран Айрапетян заявил журналистам, что задержан главный инженер одного из филиалов ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).

С утра во вторник Следственный комитет Армении провел обыски в главном офисе компании ЭСА и доме председателя совета директоров ЭСА Нарека Карапетяна, племянника Самвела Карапетяна .

В ведомстве заявили, что в рамках уголовного производства, инициированного по фактам совершения хищения в особо крупном размере путем мошенничества, отмывания денег в особо крупном размере, уклонения от выплаты налогов обыски проводятся по 51 адресу, представляющему интерес для следствия.

Нарек Карапетян заявил, что большинство организаций по этим адресам входят в группу компаний "Ташир".

3 июля парламент Армении принял поправки к ряду законов, позволяющие национализацию "Электрических сетей Армении".

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит ГК "Ташир".