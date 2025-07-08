Племянник Карапетяна заявил о давлении властей Армении на компании группы "Ташир"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Власти Армении пытаются оказать давление на организации, входящие в группу компаний "Ташир", заявил председатель совета директоров ЗАО "Электрические сети Армении", племянник арестованного в Ереване российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна Нарек Карапетян.

"Мы понимаем, что все запланировано, они хотят начать какой-то процесс путем оказания массовых давлений и достичь каких-то целей", - сказал Нарек Карапетян журналистам.

По его словам, есть информация, что власти страны готовят и его арест. "Не могу сказать, за что. Но есть такая информация", - сказал он.

По его словам, при обысках в его кабинете в компании "Элсети Армении" было изъято 37 рабочих документов.

В Следственном комитете Армении заявили, что в рамках уголовного производства, инициированного по фактам совершения хищения в особо крупном размере путем мошенничества, отмывания денег в особо крупном размере, уклонения от выплаты налогов обыски проводятся по 51 адресу, представляющему интерес для следствия.

Карапетян заявил, что большинство организаций по этим адресам входят в группу компаний "Ташир". С утра 8 июля правоохранительные органы Армении провели обыски в ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА).

3 июля парламент Армении принял поправки, позволяющие национализацию компании "Электрические сети Армении".

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит ГК "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.