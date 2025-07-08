В Ереване в офисе "Электрических сетей" Самвела Карапетяна идут обыски

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - В Ереване идут обыски в главном офисе ЗАО "Электрические сети Армении" (ЭСА), сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь компании Наталья Сарджанян.

"Сотрудникам компании запретили вход", - добавила она.

В Следственном комитете Армении заявили о проведении в компании "неотложных действий".

"В рамках уголовного производства, возбужденного Главным управлением по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета и Ереванским городским следственным управлением, проводятся неотложные следственные действия", - сообщили в Следственном комитете армянским СМИ.

3 июля парламент Армении принял поправки к ряду законов, позволяющие национализацию "Электрических сетей Армении".

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в Армении, принадлежит группе компаний "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване в июне на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

По данным армянских СМИ, с утра обыски проводятся также в доме председателя совета директоров компании Нарека Карапетяна, племянника Самвела Карапетяна.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал предприниматель.

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью назвал это заявление угрозой стране. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. (...) Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал он.

Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. Он поручил правительству подсчитать ущерб, который нанесен абонентам "Элсетей Армении" в результате отключений электроэнергии и перепадов в напряжении.

ГК "Ташир" ранее заявила, что семья Самвела Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении.

20 июня международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги ЗАО "Электрические сети Армении" - корпоративный рейтинг "Ba2" и рейтинг вероятности дефолта "Ba2-PD". Ранее прогноз по рейтингам был "стабильным".

Агентство отмечало, что рейтинги помещены в список Rating Watch Negative после сообщений о том, что премьер Армении предложил национализировать компанию и что арестован владелец ЭСА.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна. С конца мая Пашинян выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.