Армянский парламент одобрил в окончательном чтении национализацию "Электрических сетей"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Парламент Армении на внеочередном заседании в четверг принял во втором и окончательном чтении поправки к ряду законов, позволяющие национализацию компании "Электрические сети Армении" (ЭСА). Заседание транслировалось в прямом эфире на сайте парламента.

ЭСА - монополист по распределению электроэнергии в республике, принадлежит группе компаний (ГК) "Ташир" российского бизнесмена армянского происхождения Самвела Карапетяна, арестованного в Ереване на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти.

За принятие пакета поправок в законы "Об органе по регулированию общественных услуг" и "Об энергетике" проголосовали лишь представители правящей фракции "Гражданский договор". Парламентская оппозиция выступила с жесткой критикой действий властей, назвав инициативу политически мотивированной и попыткой захвата компании.

Поправки предполагают, что председатель Комиссии по регулированию общественных услуг при получении сведений о серьезных нарушениях в деятельности компаний в сфере энергетики получит право на возбуждение производства, может предпринять меры по смене руководства компании, пригласить временного управляющего, который будет работать до окончания периода исследования нарушений, по итогам чего энергетическая компания либо предложит план действий по устранению нарушений, либо ее лишат лицензии.

В этом случае владельцы должны будут продать компанию, а за правительством в течение трех месяцев будет сохраняться преференциальное право на покупку. Если в течение двух месяцев владелец откажется от продажи, в административном порядке могут быть назначены торги по продаже акций.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". "Я всегда был рядом с Армянской церковью и армянским народом. Если политическим деятелям ничего не удастся, то мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему", - сказал предприниматель.

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью назвал это заявление угрозой стране. "Я не потерплю этого. Никто не может угрожать Армении. Заявление Карапетяна, что они вмешаются по-своему, удостоилось самой конкретной оценки. (...) Республика Армения пресечет любые такие попытки", - сказал премьер.

Пашинян также заявил, что принадлежащая Карапетяну компания "Электрические сети Армении" будет национализирована. Он поручил правительству подсчитать ущерб, который нанесен абонентам "Элсетей Армении" в результате отключений электроэнергии и перепадов в напряжении.

ГК "Ташир" ранее заявила, что семья Самвела Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении.

20 июня международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service поставило на пересмотр с возможностью понижения рейтинги ЗАО "Электрические сети Армении" - корпоративный рейтинг "Ba2" и рейтинг вероятности дефолта "Ba2-PD". Ранее прогноз по рейтингам был "стабильным".

Агентство отмечало, что рейтинги помещены в список Rating Watch Negative после сообщений о том, что премьер Армении предложил национализировать компанию и что арестован владелец ЭСА.

Отношения между Армянской апостольской церковью и правительством республики стали напряженными после прихода к власти Пашиняна и его заявлений о принадлежности Карабаха Азербайджану. Ранее верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II заявлял, что Армянская церковь не отказалась от своего призыва к отставке Пашиняна.

С конца мая премьер Армении выступает с резкими заявлениями против Гарегина Второго и архиепископов.