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Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года

Болгария окончательно получила разрешение ЕС ввести евро с 1 января 2026 года
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил об утверждении трех последних правовых актов, необходимых для введения евро в Болгарии с 1 января 2026 года.

"С сегодняшнего дня Болгария занимает свое место в качестве 21-го члена еврозоны. Это знаменует собой кульминацию тщательного процесса вступления Болгарии, включающего строгий анализ и интенсивную подготовку. Я горячо поздравляю Болгарию и болгарский народ с этим огромным достижением", - заявила министр экономики председательствующей в Совете ЕС Дании Стефани Лосе.

В Брюсселе объяснили, что принятие этих документов "завершает процесс, позволяющий Болгарии стать 21-м членом еврозоны и воспользоваться преимуществами использования единой валюты ЕС - евро - со следующего года".

"Один из трех правовых актов устанавливает обменный курс между евро и болгарским левом на уровне 1,95583 лева за 1 евро. Это соответствует текущему центральному курсу лева в механизме обменного курса (Exchange Rate Mechanism II)", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

Болгария Совет ЕС Стефани Лосе еврозона Евросоюз
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