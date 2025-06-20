Совет ЕС рекомендовал переход Болгарии на евро

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Совет министров экономики и финансов ЕС, заседавший в Люксембурге, постановил в пятницу рекомендовать Болгарию к вступлению в еврозону.

"Совет принял рекомендацию о переходе Болгарии на евро и одобрил письмо Европейскому совету о расширении еврозоны для обсуждения на его заседании 26-27 июня", - говорится в опубликованном по итогу заседания сообщении Совета ЕС.

Ожидается, что в июле Совет ЕС официально одобрит необходимые правовые акты для присоединения Болгарии к еврозоне к январю 2026 года.



