ЕК объявила о готовности Болгарии перейти на евро с 1 января 2026 года

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила в среду о своем заключении, что Болгария готова перейти на евро с 1 января 2026 года.

"Евро - это ощутимый символ европейской силы и единства. Сегодня Болгария на один шаг ближе к его принятию в качестве валюты. Благодаря евро экономика Болгарии станет сильнее, с более значительным объемом торговли с партнерами по еврозоне, прямыми иностранными инвестициями, доступом к финансам, качественными рабочими местами и реальными доходами. И Болгария займет свое законное место в формировании решений в составе еврозоны", - заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В коммюнике Еврокомиссии отмечается, что такая оценка конвергенции Болгарии "знаменует собой критически важный и исторический шаг на ее пути к принятию евро".

Исходя из своего заключения, Еврокомиссия также утвердила предложения по законодательным актам Совета ЕС о введении евро в Болгарии с 1 января 2026 года. Ожидается, что Совет ЕС примет окончательное решение о введении евро в Болгарии после обсуждений в Еврогруппе и в Европейском совете и после того, как Европейский парламент и Европейский центробанк выскажут свои мнения, сообщили в Брюсселе.