От посла КНР при ЕС потребовали объяснений в связи с инцидентом в Красном море

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Посол Китая при ЕС вызван для объяснений в связи с инцидентом в Красном море, когда, по утверждению Германии, с китайского корабля была проведена попытка "ослепления" немецкого самолета лазером, сообщают в среду европейские СМИ.

В Берлине заявили, что корабль ВМС Китая использовал лазер в направлении немецкого патрульного самолета, участвовавшего в операции ASPIDES, цель которой состоит в защите коммерческих судов от атак йеменских хуситов.

Инцидент произошел в начале июля во время планового полета, без каких-либо предварительных предупреждений со стороны китайского корабля.

Китай эти обвинения отвергает.

Накануне в МИД Германии вызывали посла КНР. Ему было сообщено, что "подвергать риску германских военнослужащих и срывать проведение операции неприемлемо".