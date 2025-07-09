Страхование судов в Красном море резко подорожало из-за атак хуситов

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Стоимость страхования судов, проходящих через Красное море, резко выросла после возобновления атак хуситов, пишет Financial Times со ссылкой на данные крупнейшего в мире страхового брокера Marsh McLennan.

По данным компании, страховые премии за риски достигли 1% от стоимости судна против максимум 0,4% до атаки на греческий грузовой корабль Magic Seas 6 июля.

В результате страховка судна стоимостью $100 млн подорожала с $300 тыс. до примерно $1 млн за рейс, отметил Маркус Бейкер из Marsh McLennan.

Атака на сухогруз Magic Seas, принадлежащий греческой Stem Shipping, стала первой с декабря прошлого года. Судно загорелось и затонуло в результате атаки с применением стрелкового оружия и гранатометов, а также беспилотных катеров, начиненных взрывчаткой. В понедельник было атаковано другое греческое судно, Eternity C, в результате чего погибли три члена экипажа. Хуситы пока не взяли ответственность за вторую атаку.

Бейкер предупредил о дальнейшем росте страховых ставок, если транзит через Красное море продолжится. Регион остаётся критически важным для мировой торговли, а эскалация угрожает скачком цен на нефть и disruptions-поставок.