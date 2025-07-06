Команда атакованного в Красном море сухогруза покинула тонущее судно

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Атакованное и загоревшееся в Красном море судно Magic Seas начало тонуть, экипаж эвакуировался, сообщает в воскресенье Associated Press со ссылкой на британских военных.

В настоящий момент никто не взял на себя ответственность за удары по шедшему под флагом Либерии сухогрузу. Тем не менее агентство напоминает, что в этом районе суда часто попадают под обстрелы йеменских хуситов.

По данным ряда СМИ, сначала сухогруз обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов, после чего его атаковали беспилотные катера с бомбами.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа. Это привело к тому, что хуситы активизировали атаки в регионе. Армия обороны Израиля также наносит удары по целям на контролируемой хуситами территории Йемена.