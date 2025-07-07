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ЕС заявил, что нападения хуситов на суда в Красном море представляют угрозу миру в регионе

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - ЕС осудил нападение йеменских хуситов на сухогруз MV Magic Seas в Красном море 6 июля и расценил их действия как угрозу региональному миру.

"Эти нападения напрямую угрожают региональному миру и стабильности, глобальной торговле и свободе судоходства как всемирному общественному благу. Они могут негативно повлиять на и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Йемене. Эти нападения должны прекратиться", - говорится в опубликованном вечером в понедельник заявлении официального представителя Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

В документе отмечается, что нападение поставило под угрозу жизни экипажа, который пришлось эвакуировать, и создало риск крупной экологической катастрофы в регионе, поскольку судно в настоящее время дрейфует и рискует затонуть.

"Это первое подобное нападение на коммерческое судно в 2025 году, серьезная эскалация, которая ставит под угрозу безопасность на море на жизненно важном водном пути для региона и мира", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

Он также напомнил о "неоднократных требованиях Совета Безопасности ООН о немедленном прекращении нападений хуситов в регионе Красного моря".

В минувшее воскресенье Associated Press сообщило со ссылкой на британских военных об атаке на сухогруз MV Magic Seas, который загорелся и начал тонуть. Агентство отметило, что в этом районе суда часто попадают под обстрелы йеменских хуситов.

ЕС Йемен Красное море
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