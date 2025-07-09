Лидер республиканцев в Сенате допустил введение новых санкций против РФ в июле

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сенат может проголосовать за введение новых антироссийских санкций до конца июля, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Джон Тун.

"Лидер большинства в Сенате Джон Тун заявил в среду, что Сенат готов принять новые санкции против России уже в этом месяце. По его словам, он работает вместе с Белым домом, чтобы передать законопроект на подпись президенту Дональду Трампу", - сообщает издание Politico.

Издание отмечает, что, выступая в Сенате, Тун высказался за ограничения в отношении энергетического сектора России. По его мнению, новый законопроект "укрепит позиции президента Трампа за столом переговоров и поможет положить конец кровопролитию в Украине".

Между тем, ожидается, что 1 августа Сенат уйдет на летние каникулы, а Палата представителей США уйдет на каникулы на неделю раньше.