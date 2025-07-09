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Сенаторы США инициируют принятие законопроекта об антироссийских санкциях

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сенатор-демократ Ричард Блюменталь и сенатор-республиканец Роджер Маршалл настаивают на принятии законопроекта о санкциях в отношении России, сообщает телеканал NBC News.

"Это будет действительно жесткое, сокрушительное послание Владимиру Путину: Соединенные Штаты поддерживают Украину, и вы заплатите за последствия экономически", - заявил Блюменталь телеканалу, анонсируя законопроект о санкциях.

По его словам, документ должен быть вынесен на голосование "очень скоро".

Тем временем соавтор законопроекта республиканец Маршалл отметил, что давно настаивал на введении антироссийских санкций.

Он добавил, что сенаторам необходимо последовать примеру президента США Дональда Трампа, который ранее заявлял, что, возможно, поддержит законопроект о санкциях в отношении России.

Сенат США Ричард Блюменталь Роджер Маршалл Россия санкции
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