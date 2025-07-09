Словакия не намерена снимать вето на новый пакет антироссийских санкций ЕС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Братислава пока не намерена снимать вето на очередной пакет антироссийских санкций ЕС, сообщает Euronews.

"Словакия подтвердила в среду, что пока сохранит вето на новый пакет санкций, на который рассчитывает ЕС", - передает телеканал.

Он отмечает, что "двусторонние переговоры между Брюсселем и Братиславой пока не привели к какому-либо прорыву, необходимому для того, чтобы правительство Роберта Фицо сняло вето.

Новый пакет мер нацелен на финансовый и энергетический секторы России, включая трубопровод "Северный поток".

Euronews отмечает, что "Словакия не возражает против экономических ограничений как таковых, её возражения касаются совершенно другого вопроса: предлагаемого поэтапного отказа от российского ископаемого топлива к концу 2027 года".

"Это навредит нам, если только не удастся достичь соглашения с Европейской комиссией о компенсациях за весь ущерб, который может нанести это предложение", - прокомментировал ситуацию Фицо.

В конце июня глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия не допустили принятия 18-го пакета антироссийских санкций Евросоюза.