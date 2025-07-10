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Лавров и Рубио обсудили на встрече двустороннюю повестку дня, Украину, Иран и Сирию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи в четверг обсудили двустороннюю и международную повестку дня и подтвердили настрой на восстановление российско-американского сотрудничества по ряду направлений, заявили в МИД РФ.

"В развитие достигнутых договоренностей президентов России и США, в том числе в ходе их последнего телефонного разговора 3 июля, проведена обстоятельная сверка часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Состоялся предметный и откровенный обмен мнениями по урегулированию вокруг Украины, обстановке вокруг Ирана и Сирии, а также ряду других международных проблем", - говорится в сообщении МИД, опубликованном в четверг.

Как отметили на Смоленской площади, "подтвержден обоюдный настрой на поиск мирных развязок конфликтных ситуаций, восстановление российско-американского экономического и гуманитарного сотрудничества, беспрепятственных контактов между обществами двух стран, чему, в частности, могло бы способствовать возобновление прямого авиасообщения". Кроме того, "подчеркнута важность дальнейшей работы по нормализации функционирования двусторонних дипломатических миссий".

"Конструктивный и взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств России и США по ширящемуся кругу представляющих взаимный интерес вопросов будет продолжен", - заключили в МИД РФ.

Встреча состоялась в Куала-Лумпуре "на полях" министерских мероприятий по линии АСЕАН.

АСЕАН МИД РФ Сергей Лавров США Марко Рубио
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