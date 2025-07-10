Рубио сказал, что передаст Трампу новые идеи РФ по украинскому урегулированию

Об этом госсекретарь США сообщил после встречи с главой МИД России Лавровым в Куала-Лумпуре

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Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Куала-Лумпуре заявил, что передаст президенту Дональду Трампу новые идеи по украинскому урегулированию.

"Мы обменялись некоторыми идеями и комментариями, которые я передам в Вашингтон сегодня вечером", - сказал Рубио журналистам.

В свою очередь Associated Press сообщает, что, по мнению главы Госдепа, это "новый, другой подход".

Рубио добавил, что эти идеи "не стоит воспринимать как нечто гарантирующее мирное урегулирование".

"Но это - определенная концепция. И я проинформирую о ней нашего президента", - сказал он.

Встреча Рубио и Лаврова состоялась ранее в четверг в столице Малайзии, она продлилась 50 минут.