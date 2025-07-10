Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Куала-Лумпуре

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио завершили в четверг встречу в Куала-Лумпуре, она продлилась 50 минут, передает корреспондент "Интерфакса".

С российской стороны в переговорах участвовали и.о. директора департамента Северной Атлантики МИД РФ Кирилл Михайлов и начальник отдела департамента Северной Атлантики Александр Посылкин.

С американской - замгоссекретаря США по политическим делам Элисон Хукер и директор по вопросам политического планирования Госдепа США Майкл Энтон.

Предыдущая личная встреча Лаврова и Рубио состоялась в феврале в Эр-Рияде.