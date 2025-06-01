Лавров провел телефонный разговор с Рубио в преддверии переговоров с Украиной

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Марко Рубио обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию, связанную с украинским кризисом, сообщили в воскресенье в МИД России.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова с государственным секретарем США Рубио. Обсуждалась ситуация, связанная с кризисом на Украине", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что госсекретарь США Рубио "выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди гражданских лиц в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях 1 июня".

"С российской стороны было подчеркнуто, что компетентные органы ведут самое тщательное расследование и в самое ближайшее время результаты будут опубликованы. Виновные будут обязательно выявлены и неизбежно понесут заслуженное наказание", - заявили в МИД РФ.

"Лавров и Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня", - подчеркнули на Смоленской площади.