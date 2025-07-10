Глава ЕК объявила о выплате Украине еще 1 млрд евро макрофинансовой помощи

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Выплачивая Киеву очередной транш макрофинансовой помощи в 1 млрд евро, Евросоюз остается крупнейшим донором Украины, предоставив ей с 2022 года почти 165 млрд евро, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Риме по восстановлению Украины.

"В рамках этой поддержки я могу объявить о выплате 1 млрд евро макрофинансовой помощи, а также о выплате более 3 млрд евро из украинского фонда", - объявила она.

"Только в этом году мы покроем 84% необходимого внешнего финансирования", - сказала фон дер Ляйен.

На этой же конференции она сообщила о подписании соглашений по новому пакету помощи на восстановление Украины на сумму 2,3 млрд евро с перспективой привлечения до 10 млрд евро инвестиций в реконструкцию страны.