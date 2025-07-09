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Глава ЕК призвала страны Евросоюза загружать заказами украинский ВПК

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Инвестиции, которые ЕС будет совершать в оборону, важны не только для стран союза, но и для его будущих стран-участниц, особенно для Украины, заявила в Европарламенте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, призвав покупать вооружения у Киева.

"Скорость, экономическая эффективность и интеллектуальный уровень производства (Украины - ИФ) впечатляют. (...) Но мы также знаем, что эта высокопроизводительная оборонная промышленность работает лишь на 60% своих мощностей. Это наш шанс. Наши страны-участницы могут брать кредиты (по программе оборонных инвестиций - ИФ) SAFE и закупать продукцию напрямую у украинской оборонной промышленности", - сказала она.

"Для наших стран-участниц это обеспечит высочайшее качество, скорость и низкую стоимость. Для Украины это станет не только важными доходами, но и возможностью укрепить свою оборонно-промышленную базу. Украина и ЕС едины сейчас - и мы будем едины в будущем", - добавила фон дер Ляйен.

Европарламент Евросоюз Украина Урсула фон дер Ляйен
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