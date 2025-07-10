ЕС выделит новый пакет финансовой помощи Украине на 2,3 млрд евро

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила в четверг о новом пакете финансовой помощи Украине на 2,3 млрд евро для восстановления страны.

"Сегодня ЕС подтверждает свою роль самого сильного партнера Украины. Не только ее главного донора, но и ключевого инвестора в ее будущее. Подписав соглашения на сумму 2,3 млрд евро, мы стремимся привлечь до 10 млрд евро инвестиций на восстановление домов, открытие больниц, возрождение предприятий и обеспечение энергетической безопасности", - заявила глава ЕК на конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме 10-11 июля.

Как объясняется в опубликованном коммюнике Еврокомиссии, фон дер Ляйен "представила новый пакет соглашений с международными и государственными финансовыми учреждениями на сумму 2,3 млрд евро для поддержки усилий Украины по восстановлению и реконструкции".

Этот новый пакет, уточняется в публикации, включает в рамках программы инвестиций 1,8 млрд евро в виде кредитных гарантий, остальные средства - в виде грантов. Ожидается, что программа позволит привлечь до 10 млрд евро инвестиций, сообщили в Брюсселе.