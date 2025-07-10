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Мелони анонсировала создание нового фонда помощи Евросоюза Украине

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - ИЕвросоюз даст старт новому фонду помощи Киеву под названием Equity ("Справедливость"), страны-участницы направят около 10 млрд евро на восстановление Украины, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в Риме, где проходит конференция по восстановлению Украины, пишет La Repubblica.

После двусторонней встречи Мелони с президентом Украины Владимиром Зеленским на "полях" конференции европейские компании заключили с Киевом около 200 соглашений.

"Новые соглашения с Украиной сыграют ключевую роль в продвижении инвестиций частного сектора, которые будут иметь решающее значение для восстановления", - отметила, выступая в Риме, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что будет "продолжать поощрять государства-члены ЕС увеличивать инвестиции Украине через соответствующие программы".

Конференция по восстановлению Украины URC 2025 проходит в Риме 10-11 июля. В ней принимают участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий.

На пленарном заседании выступили фон дер Ляйен, Кошта, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Польши Дональд Туск.

10 июля в Европе также проходит встреча так называемой "коалиции желающих", в которой принимают участие по видеосвязи премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, а также представители США.

Евросоюз Украина Италия Джорджа Мелони
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