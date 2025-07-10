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Макрон и Стармер подписали декларацию о координации сил ядерного сдерживания

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания.

"Сегодня утром мы подписали декларацию, впервые подтвердившую, что мы координируем наши независимые силы ядерного сдерживания. С сегодняшнего дня мы договорились, что если возникает экстремальная угроза для нашего континента, это повлечет реакцию обеих стран", - заявил Стармер на совместной с Макроном пресс-конференции.

Президент Франции, завершающий свой визит в Великобританию, назвал достигнутые соглашения "знаменательными на предстоящие годы и десятилетия". "Это послание, которое должны услышать как наши партнеры, так и соперники", - заявил он.

Как выразился Макрон, "мы не исключаем координацию по ядерному сдерживанию".

Ранее Елисейский дворец сообщал, что соглашение будет нацелено на совместные действия по защите европейских стран в случае "экстремальных угроз". При этом не уточнялось, на какие именно действия будут готовы Париж и Лондон в такой ситуации. Также заявлялось, что в документе будет подчеркнуто, что силы ядерного сдерживания Франции и Великобритании "остаются независимыми, но их действия могут координироваться".

По данным Елисейского дворца, Лондон и Париж создадут специальную совместную группу, которая изучит вопрос о том, как лучше координировать действия, касающиеся ядерного сдерживания.

Эммануэль Макрон Франция Великобритания Кир Стармер
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