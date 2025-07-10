Лидеры Франции и Великобритании подпишут декларацию о координации по ядерному сдерживанию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер в четверг подпишут декларацию о координации действий сил ядерного сдерживания, сообщает БМФ-ТВ со ссылкой на Елисейский дворец.

По данным телеканала, соглашение будет нацелено на совместные действия по защите европейских стран в случае "экстремальных угроз". При этом не уточняется, на какие именно действия будут готовы Париж и Лондон в такой ситуации.

Также в документе будет подчеркиваться, что силы ядерного сдерживания Франции и Великобритании "остаются независимыми, но их действия могут координироваться".

В Елисейском дворце отметили, что Лондон и Париж создадут специальную совместную группу, которая изучит вопрос о том, как лучше координировать действия в том, что касается ядерного сдерживания.

Макрон в настоящее время находится с визитом в Великобритании.