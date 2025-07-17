Что произошло за день: четверг, 17 июля

Поправки о VPN и поиске "экстремистских материалов", "приземление" Telegram и приговор для генерала по делу о парке "Патриот"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума приняла поправку о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов. Умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов" повлечет наложение штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Также приняты поправки о штрафах за рекламу VPN-сервисов. В Кремле констатировали, что законопроект вызвал большой резонанс и авторам стоит подробнее объяснить суть документа.

- Генерал Минобороны Владимир Шестеров осужден на шесть лет за хищение в парке "Патриот". Приговор не вступил в законную силу и, как ожидается, будет обжалован.

- Telegram планирует открыть в России представительство в рамках исполнения закона о "приземлении", сообщил Роскомнадзор.

- Россия передала Украине еще 1 тысячу тел погибших солдат ВСУ. Киев передал 19 тел российских бойцов, сообщил Владимир Мединский.

- Главком НАТО в Европе заявил о начале передачи систем Patriot Украине. В свою очередь канцлер ФРГ заявил, что передача Киеву систем ПВО может занять до нескольких месяцев.

- Операторы кикшеринга призвали грамотно регулировать сферу СИМ, а не запрещать самокаты. Так компании отреагировали на то, что уже два города запретили использование электросамокатов.

- Грузия на фоне рисков отключения от SWIFT задумалась о присоединении к китайской CIPS. Ранее Европарламент принял резолюцию с требованием отключить Грузию от международной банковской системы.

- Скончался режиссер Юрий Кара. Ему было 70 лет. Среди его работ такие фильмы, как "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и "Завтра была война".