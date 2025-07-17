Поиск

Что произошло за день: четверг, 17 июля

Поправки о VPN и поиске "экстремистских материалов", "приземление" Telegram и приговор для генерала по делу о парке "Патриот"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума приняла поправку о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов. Умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов" повлечет наложение штрафа от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Также приняты поправки о штрафах за рекламу VPN-сервисов. В Кремле констатировали, что законопроект вызвал большой резонанс и авторам стоит подробнее объяснить суть документа.

- Генерал Минобороны Владимир Шестеров осужден на шесть лет за хищение в парке "Патриот". Приговор не вступил в законную силу и, как ожидается, будет обжалован.

- Telegram планирует открыть в России представительство в рамках исполнения закона о "приземлении", сообщил Роскомнадзор.

- Россия передала Украине еще 1 тысячу тел погибших солдат ВСУ. Киев передал 19 тел российских бойцов, сообщил Владимир Мединский.

- Главком НАТО в Европе заявил о начале передачи систем Patriot Украине. В свою очередь канцлер ФРГ заявил, что передача Киеву систем ПВО может занять до нескольких месяцев.

- Операторы кикшеринга призвали грамотно регулировать сферу СИМ, а не запрещать самокаты. Так компании отреагировали на то, что уже два города запретили использование электросамокатов.

- Грузия на фоне рисков отключения от SWIFT задумалась о присоединении к китайской CIPS. Ранее Европарламент принял резолюцию с требованием отключить Грузию от международной банковской системы.

- Скончался режиссер Юрий Кара. Ему было 70 лет. Среди его работ такие фильмы, как "Воры в законе", "Мастер и Маргарита" и "Завтра была война".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Мерц заявил, что на поставки Украине дополнительных Patriot уйдут недели или месяцы

Мерц заявил, что на поставки Украине дополнительных Patriot уйдут недели или месяцы

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

Имеющие гражданство РФ граждане Абхазии и Южной Осетии теперь могут получить российский паспорт на территории республик

Венгрия запретила въезд трем украинцам, ответственным за мобилизацию

В Великобритании понизят допустимый возраст для голосования на выборах до 16 лет

Французские военные покинули Сенегал

Великобритания и Германия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве

Великобритания и Германия подписали договор о дружбе и оборонном сотрудничестве

Главком НАТО в Европе заявил о начале передачи систем Patriot Украине

Грузия на фоне рисков отключения от SWIFT задумалась о присоединении к китайской CIPS

Глава Samsung полностью оправдан Верховным судом Южной Кореи

Глава Samsung полностью оправдан Верховным судом Южной Кореи

Сирийские правительственные силы ушли из провинции Эс-Сувейда

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6763 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });