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Дума приняла поправку о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов

Дума приняла поправку о штрафах за поиск в интернете экстремистских материалов
Фото: Виктория Обенг/ТАСС

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла поправку о штрафах за целенаправленный поиск запрещенных в РФ материалов.

Так, КоАП РФ дополняется статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, комментируя закон в своем телеграм-канале, отметил, что поправки предусматривают наказание за намеренный поиск и использование экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста. "Сейчас в нем порядка 5,5 тысяч таких материалов", - сказал он.

Глава комитета обратил внимание, что поправка не предусматривает штрафов за использование Instagram и Facebook (информационные ресурсы корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией и запрещенной) с помощью VPN.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин также пояснил, что согласно поправке "сам факт использования VPN правонарушением считаться не будет". Поправка предусматривает штраф лишь за целенаправленный поиск в интернете экстремистских материалов, пояснил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. "Если целенаправленно не заниматься поиском экстремистских материалов, бояться нечего", - сказал Валеев.

Поправка одобрена в рамках второго чтения законопроекта 755710-8.

Госдума
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