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Еврокомиссия продолжает обсуждать со Словакией ее газоснабжение

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия продолжает обсуждать со Словакией проблему ее газоснабжения после планируемого отказа Евросоюза от российского газа с начала 2028 года, заявила на брифинге пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы работали с властями Словакии, чтобы полностью понять их обеспокоенности. И мы подходили к этому с учетом диверсификации снабжения с использованием существующей инфраструктуры. Новые варианты снабжения возможны. Вся эта работа продолжается", - сказала она, когда ее попросили какие гарантии были даны Братиславе, так что премьер-министр Роберт Фицо снял свое вето с 18-го пакета санкций против России.

Итконен сообщила, что Фицо и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен обменялись письмами. Еврокомиссия подтвердила, что она "открыта к этому диалогу". Между сторонами идут консультации высокого и технического уровня, и это все, что, по словам представителя ЕК, можно пока сказать о ситуации по газу для Словакии.

"Диалог с государствами-членами (по отказу от газа РФ - ИФ), особенно со Словакией, продолжается, и уже в течение месяцев мы плотно работаем вместе по этому вопросу (...) о сокращении зависимости от российского газа. Мы уже говорили нашим коллегам, что знаем о существовании национальных особенностей, проблемах на национальном уровне. И мы понимаем проблемы Словакии, в частности, что касается импорта российского газа", - отметила Итконен.

Она пояснила, что "нужно прийти к надежному, с юридической точки зрения, решению, которое согласовывается с региональными особенностями".

"Для нас главное - это гарантировать безопасность снабжения повсюду в Европейском союзе, и, по нашему мнению, отстранение от российского газа обеспечит безопасность нашего газоснабжения, учитывая, что в последние годы мы могли видеть, что нельзя доверять российским поставкам", - заявила представитель ЕК.

Она напомнила, что выдвинутое в июне предложение Еврокомиссии по отказу от российского газа к началу 2028 года находится в данный момент на рассмотрении законодателей Евросоюза - Совета ЕС и Европарламента, поэтому "нужно подождать, пока осуществляется демократическая процедура".

Вместе с тем Итконен уклонилась от какого-либо конкретного объяснения ситуации со Словакией, объясняя это продолжением переговоров.

Совет ЕС 18 июля утвердил 18-й пакет санкций против России, принятие которого долго блокировала Словакия.

Еврокомиссия Евросоюз Словакия Совет ЕС Урсула фон дер Ляйен Роберт Фицо Анна-Кайса Итконен
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