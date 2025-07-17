Фицо заявил, что перестанет блокировать одобрение санкций ЕС против РФ

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Братислава в пятницу прекратит блокировать одобрение 18-го пакета санкций Евросоюза против России, заявил в пятницу вечером премьер Словакии Роберт Фицо.

По информации европейских СМИ, в видеообращении он пояснил, что даст указание словацким представителям в пятницу поддержать санкционный пакет.

"Продолжать блокировать 18-й пакет санкций завтра было бы контрпродуктивно. Все возможности на данный момент исчерпаны, и сохранение нашей позиции блокирования уже поставило бы под угрозу наши интересы", - приводят СМИ слова Фицо.

Ранее на этой неделе Фицо заявлял, что намерен блокировать одобрение 18-го пакета санкций до тех пор, пока не получит более конкретные гарантии от Брюсселя в вопросах энергетики. Он отмечал, что в данном случае выражает не только свою позицию. По его словам, словацкие политические партии тоже сочли недостаточными гарантии, предложенные стране Еврокомиссией в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.

В ЕС, как сообщалось, во вторник в очередной раз не смогли согласовать 18-й пакет санкций в отношении России. Для одобрения этих мер требуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Еще одна попытка одобрить санкции состоялась в среду, но также не принесла результата из-за позиции Братиславы.

Ранее в этом году Еврокомиссия разработала предложения по отказу от российского газа. Механизм реализации этого плана не предусматривает единогласного одобрения. Таким образом, Словакия в одиночку не может заблокировать принятие такого решения.

Поэтому Фицо решил блокировать 18-й пакет санкций, для которого требуется согласие всех стран-членов ЕС, до тех пор, пока не получит достаточных гарантий в том, что касается поставок газа.