Словакия выдвинула условия для одобрения 19-го пакета санкций против России

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Братислава обуславливает одобрение очередного пакета санкций Евросоюза против России позицией Еврокомиссии по ряду проблем, которые Словакия считает жизненно важными для себя, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо после встречи с главой Европейского совета Антониу Коштой.

По сообщению словацких СМИ, он пообещал, что не поддержит очередной пакет санкций до тех пор, пока ЕК не представит предложения по ценам на электроэнергию в Европе.

Кроме того, в Братиславе вызывают обеспокоенность установленные Еврокомиссией цели климатической повестки. По словам Фицо, ЕК должна представить реалистичные предложения по ее согласованию с потребностями автомобилестроения и тяжёлой промышленности.