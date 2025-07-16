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Фицо обещает блокировать 18-й пакет санкций против РФ, пока не получит конкретных гарантий по газу

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Премьер Словакии Роберт Фицо в среду заявил, что проинформировал Брюссель, что продолжит блокировать одобрение 18-го пакета санкций в отношении РФ до тех пор, пока не получит более конкретные гарантии от Брюсселя в вопросах энергетики.

"Прошу вас употребить ближайшие часы и дни для того, чтобы продолжить диалог ЕС с правительством Словакии (...). И пока вопрос не будет решен, Словакия просит перенести голосование по 18-му пакету санкций", - говорится в письме Фицо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Текст письма словацкий премьер опубликовал в соцсети X.

Фицо отметил, что в данном случае выражает не только свою личную позицию. По его словам, словацкие политические партии тоже сочли недостаточными гарантии, предложенные стране Еврокомиссией в связи с планом ЕС отказаться от российского газа после 2028 года.

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Премьер Словакии назвал логичным тот факт, что он увязывает касающиеся энергетики планы Еврокомиссии с готовящимися санкциями в отношении России. "Мы считаем, что существующие предложения (в сфере энергетики - ИФ) - это де-факто санкции. И потому совершенно логично, что мы увязываем их с темой 18-го санкционного пакета против РФ", - написал глава правительства Словакии.

В ЕС, как сообщалось, во вторник в очередной раз не смогли согласовать 18-й пакет санкций в отношении России. Для одобрения этих мер требуется согласие всех стран-членов Евросоюза.

Еще одна попытка одобрить санкции состоялась в среду, но также не принесла результата из-за позиции Братиславы.

Во вторник Фицо предупредил, что в правящей коалиции Словакии не считают достаточными гарантии ЕК по газу.

Фицо привел во вторник текст письма, полученного от главы Еврокомиссии. В нем, помимо ряда технических аспектов, выражалась готовность обсудить 30 июня 2027 года по-прежнему ли актуален план отказа от российского газа. Отмечалось, что такой пересмотр можно провести и "сразу после заключения справедливого и всеобъемлющего мирного соглашения между РФ и Украиной, которое бы основывалось на уставе ООН и нормах международного права".

Глава словацкого правительства пояснил, что ожидает от Брюсселя иных гарантий. "Наилучшим вариантом было бы предоставление Словакии права, в виде исключения, выполнять контракт с "Газпромом" до завершения его срока действия в 2034 году. Такую идею Еврокомиссия отвергает, так как считает, что данный вариант подорвал бы суть антироссийских санкций", - подчеркнул Фицо.

Ранее в этом году Еврокомиссия разработала предложения по отказу от российского газа. Механизм реализации этого плана не предусматривает единогласного одобрения. Таким образом, Словакия в одиночку не может заблокировать принятие такого решения.

Поэтому Фицо решил блокировать 18-й пакет санкций, для которого требуется согласие всех стран-членов ЕС, до тех пор, пока не получит достаточных гарантий в том, что касается поставок газа.

Словакия Роберт Фицо РФ газ
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