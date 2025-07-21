Fitch не видит угроз для правительства Армении в связи с арестом Карапетяна

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Арест в Ереване российского бизнесмена армянского происхождения, главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, предотвращение подготовки в Армении госпереворота не поставили под угрозу стабильность правительства республики, сообщило агентство Fitch Ratings.

"Правительство Армении сообщило о подавлении попытки переворота в июне 2025 года, арестовав высокопоставленных представителей духовенства и влиятельного бизнесмена (Самвела Карапетяна - ИФ), чья электрораспределительная компания ("Электросети Армении" - ИФ) впоследствии была национализирована (было принято решение о ее национализации, но пока у компании прежний собственник - ГК "Ташир" - ИФ). По мнению Fitch, стабильность правительства не находится под угрозой, а потенциал институтов власти не пострадал от недавних событий", - считает Fitch.

Агентство также отмечает, что в марте 2025 года Азербайджан и Армения сообщили о достижении согласия по проекту мирного соглашения, и возобновление военного конфликта в настоящее время маловероятно.

18 июля Комиссия по регулированию общественных услуг Армении назначила временного управляющего в "Электросети Армении", им стал Романос Петросян, который 17 июля решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна был освобожден с должности главы государственной контрольной службы.

На пресс-конференции 17 июля Пашинян заявил, что Армения в рамках национализации возьмет на себя управление компанией "Электросети Армении", в дальнейшем государство найдет наиболее эффективного оператора.

3 июля парламент Армении принял поправки к ряду законов, позволяющие национализировать "Электросети Армении" - монополиста по распределению электроэнергии в Армении.

ГК "Ташир" ранее заявила, что семья Карапетяна начала инвестиционный спор с властями Армении.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призыве к захвату власти после того, как 17 июня он заявил журналистам, что "небольшая группировка, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю Армянской церкви, напала на Армянскую церковь, армянский народ". В тот же день премьер-министр Армении назвал это заявление угрозой стране.